Beşiktaş'ta bütçe krizi

Kulübün ekonomik olarak yaşadığı problemlere ek olarak koronavirüs sürecinin de eklenmesinin ardından Beşiktaş, mali bir dar boğaza girmişti.

Bu gelişmenin ardından 35 milyon euro seviyesinde bulunan maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la paylaştı.

Yeni planlama çerçevesinde sınırların bu miktar üzerinden belirleneceğini söyleyen yöneticiler, yüksek maaşları bulunan oyuncuları da elden çıkarma kararı aldıklarını Yalçın’a iletti.

"ANADOLU'DA BİLE 18 MİLYON EURO"

Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Sergen Hoca'nın ise, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız.” şeklinde görüş bildirip, mevcut bütçenin korunmasını talep ettiği öğrenildi.