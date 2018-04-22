Caner Erkin sezonu kapattı

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.

Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı

Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Sinan Gümüş, Fatih Terim'le arasında geçen konuşmayı anlattı.

Sinan Gümüş: Hocam beni yine iyi motive etti

Derbide başından yaralanan Şenol Güneş, "Neden hiç kan akmadı?" diye soranlara cevap verdi. Güneş, "İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı?" dedi.

Şenol Güneş: İlla komalık mı olmak lazım

Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, şampiyon oldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

Daniel Hooker ile Jim Miller, New Jersey’de karşı karşıya geldi. Yeni Zelandalı dövüşçünün diziyle yaptığı nakavt dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve kritik G.Saray maçı öncesinde önemli bir 3 puan kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a karşı algı operasyonu yapıldığını iddia etti.

1 Aykut Kocaman: Neden kan akmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in yaralanması hakkında konuştu. Kocaman, "Neden hiç kan görmedik?" diyerek Güneş'in rol yaptığını ima etti.

2 Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı Kral Kupası finalinde Sevilla'yı 5-0 mağlup eden Barcelona, şampiyon oldu. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Lionel Messi, Katalan ekibindeki 31. kupasını kazanmış oldu.

3 Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında hata yapmadı Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve kritik G.Saray maçı öncesinde önemli bir 3 puan kazandı.

4 Şenol Güneş: İlla komalık mı olmak lazım Derbide başından yaralanan Şenol Güneş, "Neden hiç kan akmadı?" diye soranlara cevap verdi. Güneş, "İnsanlar bir film çeviriyorlar kafalarında. Ölseydim o dikiş gerçek mi olacaktı?" dedi.

5 Hasan Şaş'tan Tümer Metin'e: Sen anlayamazsın Hasan Şaş, maç öncesi yumruk şov yapmasını eleştiren Tümer Metin'e İnstagram hesabından cevap verdi. Şaş, "Aramıza kimse giremez" dedi.

6 Daniel Hooker, Jim Miller'ı diziyle nakavt etti Daniel Hooker ile Jim Miller, New Jersey’de karşı karşıya geldi. Yeni Zelandalı dövüşçünün diziyle yaptığı nakavt dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

7 Deniz Çoban: Derbi kaldığı yerden devam eder Eski hakem Deniz Çoban, Mardin 47 Spor-Arsinspor maçında yaşanan olayları örnek gösterek, derbinin kaldığı yerden devam edeceğini iddia etti.

8 Mehmet Topal: Derbide çok çok kötü şeyler olmadı Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Mehmet Topal, "Hükmen 3-0 sayılacak kadar çok çok kötü şeyler olmadı" dedi.

9 Şenol Güneş'ten sert açıklamalar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Güneş, Beşiktaş'a karşı algı operasyonu yapıldığını iddia etti.