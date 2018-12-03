Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatladı

2Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi yerlerde
Spor Toto Süper Lig, "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde Macaristan, Belarus, Finlandiya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerin gerisinde kalarak, Avrupa'nın 20. sırasında yer alıyor.
5Eren Derdiyok taraftarı yine çıldırttı
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'da Gomis'in yokluğu hissediliyor. Ligde sadece 4 gol atabilen Eren Derdiyok, beklentileri karşılayamadı.
6Vida'dan ilginç müdahale
Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbide ilginç bir an yaşandı. Vida'nın Onyekuru'yu durdurma tarzı "Zeybek oynayarak topu aldı" şeklinde yorumlandı.