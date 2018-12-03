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Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatladı

Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatladı

Caner Erkin'in sol baldır arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Detaylar gelecek...

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