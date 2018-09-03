Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül şoku

Yapılan açıklamada oyuncuların tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam oynanan Bursaspor maçında sakatlanan oyuncularımızın yapılan ortopedik muayene ve MRI incelemeleri sonucunda; Gökhan Gönül'ün sağ omuzunda posterior kapsülde kısmi yırtık, labrumda zedelenme ve kemik ödemi, Caner Erkin'in sol uyluk arka adale Biceps kas zarında yırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

GÖKHAN GÖNÜL MİLLİ KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nde forma giyen Gökhan Gönül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.