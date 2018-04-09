Beşiktaş'ta cezalılar geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe’yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş’ta gözler, bu hafta oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçına çevrildi. Göztepe karşısına cezalı Quaresma, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan’ın yanı sıra Gökhan ve Love’dan yoksun çıkan Siyah Beyazlılar, 5-1’lik galibiyetle rahat nefes aldı.

AKHİSAR MAÇINDA İLK 11 DEĞİŞECEK

6 as oyuncusunun yokluğunda takımının performansından memnun kalan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Akhisar deplasmanına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu oldu.

5 maçlık cezasını tamamlayan Quaresma’nın yanı sıra, orta sahadaki 3 ismin takıma dönmesi, ilk 11’in değişmesine neden olacak.

Formaya hasret kalan Quaresma sağ kanattaki yerini alacak. Orta sahada son haftaların forma ismi Medel’in 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ATİBA, OĞUZHA VE TOLGAY'DAN BİRİNİ TERCİH EDECEK

Güneş, Şilili oyuncunun yanında Atiba, Oğuzhan ve Tolgay’dan birini tercih edecek. Deneyimli çalıştırıcı bu 3 ismin antrenman performansına göre kararını verecek. Hazır duruma gelecek Gökhan Gönül’ün de takımdaki yerini alması bekleniyor.

Bu durumda siyah beyazlıların savunma hattı, Gökhan-Pepe-Tosic-Adriano’dan oluşacak. Cuma günü saat 20’de oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçı, Akhisar Stadı’nda oynanacak.