Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat futbolcular

Süper Lig'de 8 haftada 9 puan toplayan ve bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Beşiktaş, 27 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

8 OYUNCU DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Sezon başından beri sakatlıklar boğuşan siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı rakibi karşısında neredeyse as 11'inin sahaya süremeyecek durumda.

Geçen hafta oynanan Ankaragücü maçında Burak Yılmaz'ı kaybeden Beşiktaş'ta, eksik sayısı 8'e çıktı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup'un da derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan ağrıları olan Atiba'nın, son durumu da maç günü belli olacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat olan futbolcular: Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Ruiz, Diaby, Douglas, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou.

Siyah-beyazlı ekibin bu durumu sosyal meydada, "Derbiye yedek takımla çıkacağız", "PAF takımla oynarız" yorumları yapıldı.