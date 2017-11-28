Beşiktaş'ta derbi primleri belli oldu

Süper Lig’de son 2 haftada 4 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş'ta devreye Başkan Fikret Orman girdi.

FİKRET ORMAN DEVREYE GİRDİ

Zirve yarışında geri planda kalmaları sonrasında önceki yıllarda olduğu gibi İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak’la birlikte Ümraniye’ye kamp kurma kararı alan Orman, yıldızları cumartesi günkü Galatasaray derbisine özel olarak motive edecek.

İdman öncesi ve sonrasında futbolcularla toplantılar yapıp yemek organizasyonlarında buluşacak olan Başkan Orman ve kurmayları, futbolcuları derbiye özel olarak motive edecek.

25 BİN TL'LİK PRİM

Başkan Orman, manevi motivasyona ek olarak maddi destek için de planlamayı yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarasının, cumartesi günü Vodafone Park’ta yapılacak derbinin kazanılması halinde oyunculara kişi başı 25 bin TL’lik prim dağıtma kararı aldığı kaydedildi.

Bu düşüncesini oyuncularla paylaşan ve olumlu geri dönüş alan Başkan, Dolmabahçe’den 3 puanla ayrılıp zirveyle olan farkı 3’e indirmeyi hedefliyor.