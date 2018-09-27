Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1 Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

2 Babel'e yeni sözleşme Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.

3 Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

4 UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

5 Cengiz Ünder'den harika gol Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla resmi maçlarda ilk golünü Frosinone'ye attı.

6 Mustafa Cengiz: Hayalim Avrupa'nın en zirvesine oturmak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada "Hedefim Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkartmak" dedi.

7 Avrupa basınından Karius'a övgü dolu sözler Alman ve İngiliz medyası, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karis'un Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynadığını ve Alman filebekçinin siyah-beyazlı takımda yeniden doğduğunu yazdı.

8 Çinliler Talisca'ya hayran kaldı Beşiktaş'ın ardından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, attığı gollerle Çinlileri büyülüyor. Çin basını Brezilyalı futbolcu için "Sol ayağında telkeskop var" yorumunda bulundu.

9 Ayew'in aklı kaçırdığı golde kaldı Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Andre Ayew, Beşiktaş derbisinden takımına berabereliği getiren isim oldu. Ancak maçta önemli bir de pozisyondan yararlamayan Ayew "Onu atsam maç farklı olurdu" dedi.