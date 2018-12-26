Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün akşam NTV'ye katıldığı programda takımdan 5-6 futbolcunun gönderileceğini söylemişti.

Orman, bu sözlerle Beşiktaş’ın sezonun ilk yarısını 26 puan ile 7. sırada bitirmesinin ardından takımda yaşanacak değişikliği açıkça ortaya koydu.

NTV Spor'a göre devre arasında gönderilecek futbolcular:

QUARESMA DA LİSTEDE

1-Sezonun ikinci yarısı öncesi yolların ayrılacağı ilk isim Vagner Love olacak.

2-Cyle Larin’in sezon sonuna kadar kiralanması gündeme gelirken, sakatlığının ardından bir türlü istenileni veremeyen

3-Gökhan Töre ile de ayrılık hazırlığı yapılıyor.

4-Bu sezon en fazla forma giyen isimlerden biri olan Ricardo Quaresma da gidecek oyuncular arasında yer alabilir. Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Portekizli için gelecek teklifler değerlendirilecek.

5-Teknik heyetin gözden çıkardığı Tolgay Arslan’ın da ayrılığı gündemde. Tolgay için gelecek tekliflere göre hareket edilecek.

6- Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek Tolga Zengin de siyah beyazlılaea veda edebilir. Son 3 sezonda sadece 6 lig maçında görev yapan Tolga’nın sezon sona ermeden takımdan ayrılması sürpriz olmaz.