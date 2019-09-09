Beşiktaş'ta rota Luiz Araujo

Quaresma'dan sonra Jeremain Lens ile de yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak olan transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

Transfer döneminde kanatları yenilemek için uğraşan siyah-beyazlı yönetim, Tyler Boyd'un ve Jeremain Lens'in yetersiz performansı, yeni transferlerden N'Koudou'nun da alışma sürecinde olması nedeniyle şimdiden gözünü devre arasında yapılacak olan transferlere çevirdi.

Edinilen bilgilere göre Lens'le devre arasında kesinlikle yolları ayırmak isteyen siyah- beyazlıların, boşluğu 23 yaşındaki oyuncu ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

Kartal'ın, Lille'de fazla forma şansı bulamayan Araujo için kiralama teklifi yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübüne transfer olan Luiz Araujo, bu yıl henüz forma şansı bulamazken, 2017-18 sezonunda oynadığı 25 maçta 3 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.