Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi çözüldü Beşiktaş yönetimiyle sorun yaşayan menajer Necdet Ergezen ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

2 Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe seneler sonra yardımcı antrenör olarak geri döndü.

3 EuroLeague ve EuroCup iptal edildi Bugün yapılan toplantıda, koronavirüs nedeniyle ertelenen EuroLeague ve EuroCup'ın iptal edilmesine karar verildi.

4 Sergen Yalçın'ın Fatih Aksoy kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'da gösterdiği performansla alkış toplayan Fatih Aksoy'a şans verme kararı aldı.

5 Semih Şentürk'ün yeni imajı Fenerbahçe'nin "Nöbetçi golcü" lakaplı eski futbolcusu Semih Şentürk, bıyık bıraktı. Semih'in yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

6 Başakşehir, Fernandes'le el sıkıştı Başakşehir, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Junior Fernandes ile her konuda anlaşmaya vardı.

7 Türkiye'deki en yetenekli genç futbolcular 18 yaş altı futbolcular arasında ön plana çıkan oyuncular, A takıma yükselmenin hayalini kuruyor. İşte gelecekte adından söz ettirmesi beklenen 10 futbolcu...

8 Appiah: Şükürler olsun ki F.Bahçe'ye gittim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu için hiç pişman olmadığını söyledi.

9 Rıdvan Dilmen: Garantilemeden şampiyonluk verilemez Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in mevcut puan durumuna göre tescil edilmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Dilmen, "Matematiksel olarak garantilenmediği sürece, onanması mümkün değil" dedi.