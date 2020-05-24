Beşiktaş'ta Elneny gerçeği

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından maddi gelirleri de askıya alınan Beşiktaş'ta, yönetim bir süredir ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor...

Salgın nedeniyle maçların oynanamadığı dönemde futbolcularından indirim talebinde bulunan siyah-beyazlıların, bu durumla ilgili olarak kesin bir sonuca ulaşamadığı da biliniyordu.

Kartal'da kiralık olarak forma giyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Elneny hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.

HER AY İHTARNAME ÇEKTİ

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'dan kiralık olarak renklerine kattığı Mohamed Elneny'nin, siyah-beyazlı yönetime zorluk çıkardığı öğrenildi.

Ortacizgi.com tarafından yapılan haberde; Mısırlı futbolcunun, alacakları nedeniyle yönetime her ay ihtarname çektiği belirtildi.

OYNANMAYAN AYLARIN DA ÜCRETİNİ İSTEDİ

Öte yandan Elneny'nin, salgın nedeniyle maçların oynanmadığı mart, nisan ve mayıs aylarındaki alacakları için de ligin devam edeceğinin açıklanması üzerine ihtarname çektiği öğrenildi.