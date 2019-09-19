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Beşiktaş'ta Elneny korkusu

Gazişehir maçında kırmızı kart gören Elneny için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazması Siyah-Beyazlı yöneticileri endişelendirdi.

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Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor.

Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa, kariyerinde Beşiktaş'ın 4 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet, ve 2 beraberlik aldı.

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