Beşiktaş'ta Elneny korkusu

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Hasan Kartal: Vedat'ın satışından pay alacağız

Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada "Vedat'ın Avrupa'ya gitmesi bizi mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe'de başarılı olması" dedi.