Beşiktaş'ta Elneny ve Ljajic'ten yönetime maaş tepkisi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Süper Lig'in durması sonrasında ekonomik olarak daha büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş, oyuncularla indirim görüşmelerine başladı.

Ancak Siyah- Beyazlılar'a takımın en yüksek maaş kazanan 2 oyuncusundan beklenmedik bir yanıt geldi.

"ÖNCE ALACAKLARIMIZI ÖDEYİN"

Adem Ljajic ve Muhammed Elneny, "Tüm dünyada kulüpler ve futbolcular, bu konuda üstlerine düşen görevleri yapıyor. Tabii ki biz de gerekeni yaparız. Ancak ilk olarak geçmiş dönemden kalan alacaklarımızı ödeyin, sonra indirim şartlarını görüşelim"" sözleriyle şartlı 'evet' dedi.

Siyah- Beyazlı yönetim, ekonomik problemler sebebiyle futbolcuların maaşlarını 4 ay geriden ödüyor. Oyunculara, son olarak Aralık ayında ödemelerin yapıldığı, sonraki döneme ait alacaklarının ise henüz hesaplarına yatırılamadığı kaydedildi.