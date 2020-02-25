Beşiktaş'ta, en az 5 yabancı oyuncu gönderilecek

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara şimdiden başladı.

Sergen hocanın teknik ekibiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda, gelecek sezon yola devam edilmeyecek yabancı oyuncular belirlendi.

KALACAKLAR VE GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ BELİRLENDİ

Buna göre sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Karius, Elneny ve Diaby'ye yeni bir teklif sunulmayacak.

Bonservisleri siyah-beyazlı kulüpte bulunan Tyler Boyd ve Jeremain Lens'in de kendilerine kulüp bulmaları istenecek.

Öte yandan Adem Ljajic ve Vida'ya ise iyi bir teklif gelmesi durumunda, bu iki ismin takımdan ayrılışına izin verileceği öğrenildi.

Sergen Yalçın, kalması yönünde görüş belirttiği oyuncuları da belirledi.

Buna göre, Ruiz, N'Koudou ve Boateng takımda kalacak.