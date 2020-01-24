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Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta herkes yeni gelecek teknik direktörü merak ediyor. Yönetimin ilk tercihi şu anda boşta olan Sergen Yalçın.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın
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Sivasspor ve Erzurumspor mağlubiyetlerinin ardından Abdullah Avcı'nın görevine son veren siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörlük arayışlarına başladı.

1. ADAY SERGEN YALÇIN

Yönetimin, taraftarların aylardır tribünde adını haykırdığı Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istediği öğrenildi.

İdarecilerin önümüzdeki günlerde Yalçın'a teklif yapacağı belirtildi.

Daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün kavuşacağız" diyen genç teknik adamın önümüzdeki günlerde takımın başına geçmesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik direktör, bir süredir boşta bulunuyordu.

Sergen Yalçın: Bir gün kavuşacağız - İZLE

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