Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın

Sivasspor ve Erzurumspor mağlubiyetlerinin ardından Abdullah Avcı'nın görevine son veren siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörlük arayışlarına başladı.
1. ADAY SERGEN YALÇIN
Yönetimin, taraftarların aylardır tribünde adını haykırdığı Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istediği öğrenildi.
İdarecilerin önümüzdeki günlerde Yalçın'a teklif yapacağı belirtildi.
Daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün kavuşacağız" diyen genç teknik adamın önümüzdeki günlerde takımın başına geçmesi bekleniyor.
Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran 47 yaşındaki teknik direktör, bir süredir boşta bulunuyordu.