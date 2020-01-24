Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın

3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı

Futbol hayatını Çin'de sürdüren Trabzonspor'un eski futbolcusu Mbia, koronavirüs salgınından kaçmak için Wuhan Zall takımından ayrılıp Shanghai Shenhua’ya transfer oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Kırklarelispor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor oldu.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta herkes yeni gelecek teknik direktörü merak ediyor. Yönetimin ilk tercihi şu anda boşta olan Sergen Yalçın.

Fatih Terim sosyal medya hesabından 19.05'te, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." paylaşımında bulundu.

1 Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Kırklarelispor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor oldu.

2 Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi. Ancak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, bu rakamın transfer yapmak için yeterli olmadığı vurgulandı.

3 Mustafa Cengiz'den Terim'e çok sert cevap Mustafa Cengiz, Arda Turan konusunda fikir ayrılığı yaşandığını söyleyen Fatih Terim'e, "Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" diyerek cevap verdi.

4 Mbia Vuhan'dan ayrıldı Futbol hayatını Çin'de sürdüren Trabzonspor'un eski futbolcusu Mbia, koronavirüs salgınından kaçmak için Wuhan Zall takımından ayrılıp Shanghai Shenhua’ya transfer oldu.

5 Enes Aygün: Bu sene tarih yazacağız TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un kulüp başkanlığına, 21 yaşındaki Enes Aygün seçildi.

6 Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

7 Abdullah Avcı görevden alındı Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdı.

8 Mustafa Cengiz suskunluğunu bozacak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

9 Beşiktaş'ta en büyük aday Sergen Yalçın Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta herkes yeni gelecek teknik direktörü merak ediyor. Yönetimin ilk tercihi şu anda boşta olan Sergen Yalçın.