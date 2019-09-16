Beşiktaş'ta forvet pişmanlığı yaşanıyor

Süper Lig'e son 15 yılın en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş'ta en büyük sorun gol yollarında yaşanıyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunu dolduramayan yönetim, yaz transfer döneminde forvet almadığı için büyük pişmanlık yaşıyor.

GÜVEN YALÇIN BEKLENENİ VEREMEDİ

Ligde 4 maçta sadece 4 puan alabilen Beşiktaş, 6 gol atarken kalesinde ise 7 gole engel olamadı. Siyah-beyazlıların düşük form grafiğindeki en büyük etken golcü sıkıntısı.

Burak Yılmaz'ın sezon başında yaşadığı sakatlıktan dolayı henüz forma şansı bulamaması siyah-beyazlı ekibin saha içi performansını düşürdü. Deneyimli golcünün yerini dolduramayan Beşiktaş'ta Fikret Orman yaşadıkları pişmanlığı yönetici arkadaşlarıyla paylaştı.

"Burak Yılmaz'ın yerini dolduracak bir golcü almalıydık" diyen Orman, devre arasında forvet bölgesine takviye yapılacağını dile getirdi.

Transfer döneminde alınan Diaby'yi forvetten çok kanatlarda değerlendiren Abdullah Avcı, Gazişehir'le oynanan maçta da ileri uçta Güven Yalçın'a şans verdi.

Abdullah Avcı'nın elinde forvet bölgesi için elinde Umut Nayır ve Güven Yalçın bulunuyor.