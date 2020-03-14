Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin primi belli oldu

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili "Şampiyonluk yarışında ilk sırayı alabilmemiz için çok önemli bir maç" dedi.

2 Rıza Çalımbay: Final maçları oynayacağız Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların tüm takımlar için final niteliğinde olduğunu belirtti.

3 Spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, spor camiasını da etkisi altına aldı. Şu ana dek koronavirüs testi pozitif çıkan sporcuları sizler için derledik...

4 Sergen Yalçın: Derbiyi iyi değerlendirmeliyiz Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına "bu maçı alırsak ligdeki dengeleri değiştiririz, kazanmak için oynayacağız" dedi.

5 Ronaldinho'dan hapishane maçında şov Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılan futbol turnuvası maçında yıldız oyuncu 5 gol 6 asist yaptı.

6 Derbide golcü rekabeti Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta gözler Radamel Falcao ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

7 Galatasaray'da derbinin planı hazır Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin kadrosunu netleştirmeye çalışıyor. Deneyimli teknik adamın, Sivasspor maçında sahaya sürdüğü 11'i bozmayı düşünmediği öğrenildi.

8 Emre Belözoğlu: Hocalıkla alakalı bir planım yok Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, teknik direktörlükle ilgili bir planı olmadığını da belirtti.

9 Shane Larkin: Ligler ertelenmeli Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'ndeki maçların da oynanmaması gerektiğini savundu.