Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı

Sakatlık belası Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor. Siyah-beyazlı ekipte sezon başından beri neredeyse sakatlık yaşamayan futbolcu kalmadı. Hatta bazı isimler 2-3 defa sakatlık geçirdi.

2 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Beşiktaş, Ankara deplasmanında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi Alanyaspor'u yenerek moral bulan Kara Kartal, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ancak Beşiktaş'ta moralleri bozan durum yine sakatlıklar oldu. Uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou da Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Bu 3 futbolcuya dün sakatlanan Ruiz de eklenmişti. Bugün ise deneyimli sağ bek Gökhan Gönül de sakatlandı.

2 hafta sahalardan uzak kalacak Gökhan'la birlikte Ankaragücü'ne karşı görev yapamayacak oyuncu sayısı 5'e çıktı.