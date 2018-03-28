Beşiktaş'ta Gökhan Töre iyileşti

Negredo ve Oğuzhan'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması, Pepe'nin ayağındaki kırığın tamamen iyileşmesiyle Şenol Güneş'in Alanyaspor oyun planı hemen hemen şekillenmeye başlarken, Beşiktaş'a bir iyi haber de Gökhan Töre'den geldi.

TERÖ, MAÇIN DURUMUNA GÖRE ŞANS BULACAK

9 aylık aranın ardından çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin idman performansı teknik ekibi sevindirirken, Alanyaspor'a karşı Şenol Güneş'in forma şansı tanıması halinde oynayabilecek duruma geldiği ve Quaresma'nın yokluğunda elinde yalnızca Lens kalan Güneş'in, Töre'yi de değerlendirebileceği bildirildi.

Alanyaspora'a karşı cezalı Adriano, Medel ve Quaresma'dan yoksun yararlanamayacak olan Güneş'in kalede Fabri, savunmada Caner, Pepe, Tosic ve Gökhan Gönül, orta alanda Atiba ve Oğuzhan, hücum hattında ise Babel, Talisca, Lens ve Negredo'ya şans vermesi bekleniyor.

Şenol Güneş'in maçın gidişatına göre Gökhan Töre ve Vagner Love'a süre verebileceği de gelen haberler arasında.