Beşiktaş'ta Gökhan Töre kampa katıldı

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Mbappe'nin performansı dünya basınında Kupanın unutulmazları arasına giren Arjantin-Fransa maçı dünya basınında da geniş yankı buldu. Öne çıkan haberler ise gelecekte Messi'nin yerini Mbappe'nin alacağı yönünde.

2 Akhisarspor'dan Krkic'e teklif Barcelona, Milan, Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesine rağmen istikrarlı bir grafik çizemeyen Bojan Krkic, Akhisarspor'a transfer oluyor.

3 Galatasaray'da sözleşmesi bitenler Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmeleri bugün itibarıyla sona erdi. Serbest kalan oyuncular sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.

4 Çinliler Quaresma'yı ikna etti Quaresma'ya Çin'den bir kulüp 3 yıl için 27 milyon euroluk teklif yaptı. Portekizli teklife sıcak bakarken, son sözü Beşiktaş söyleyecek.

5 Şenol Güneş'ten Negredo'ya: Kendi yolunu çiz Şenol Güneş, İspanyol golcü Negredo'ya yüksek maliyetine karşın beklentilerin altında kaldığını ve bu yüzden takımdan gönderileceğini söyledi.

6 Wilshere: Karar vermek için acele etmiyorum İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile görüşen Wilshere, daha iyi bir teklif gelmemesi durumunda sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

7 Volkan, Muslera'yı tebrik etti Fenerbahçeli Volkan Demirel, Uruguay ile Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaraylı Fernando Muslera'yı tebrik etti.

8 Uruguay son 16'da Portekiz'i eledi Muslera'lı Uruguay, Dünya Kupası son 16 turunda Ronaldo'lu Portekiz'i 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

9 Messi Dünya Kupası'nda istediğini alamadı Kariyerinde Arjantin Milli Takımı'yla 3 final kaybeden Lionel Messi, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da son 16 turunda veda etti.