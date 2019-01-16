Beşiktaş'ta Gökhan ve Tolga takıma dönebilir

Beşiktaş'ta, Vagner Love, Quaresma, Larin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Tolga Zengin, Antalya kampı kadrosuna dahil edilmemişti.

Daha sonra Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Quaresma ve Larin'i Antalya'ya götürme kararı alan yönetim, diğer isimlerle ilgili kararında herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

BABEL'İN YERİNE TÖRE

Babel'in Fulham'a satılmasının ardından o bölgede oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başlayan siyah-beyazlı idareciler, Güneş'e yeni bir öneride bulundu.

Tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştiren Başkan Fikret Orman, arzu etmesi durumunda Töre'nin affedilebileceğini Güneş'e iletti. Yönetim 66 yaşındaki hocanın vereceği karara göre hareket edecek.

TOLGA ZENGİN DE DÖNEBİLİR

Öte yandan 11 Ocak'ta yaptığı basın toplantısında Tolga Zengin'in yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığını açıklayan Şenol Güneş'in bu konu hakkında da Orman'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Güneş, Utku'nun şampiyonluk yarışında yaşanacak stresi kaldıramayacağını, bu yüzden Tolga'nın sezon sonuna kadar kadroda olması gerektiğini belirtti.

TOLGA'YI BEN DEĞİL, YÖNETİM İSTEMEDİ DEMİŞTİ

Tolga Zengin konusunda yönetimle farklı düşündüklerine dikkati çeken Güneş, "Tolga'ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Olumsuz bir şeyini görmedim ama 1-2 senedir kulüp içinde tepkiler vardı. Onu haksızlık olarak görüyorum. Tolga'nın bu sene kalıp, Utku'nun kiralık gitmesini doğru buldum ama böyle bir karar alındı. Değişir, değişmez bilmiyorum." şeklinde konuşmuştu.