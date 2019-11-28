Beşiktaş'ta gönderilecek isimler

Süper Lig'de son 6 haftada 16 puan toplayarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, bir yandan da ekonomisini düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yeni bir döneme giren siyah-beyazlılar ilk iş olarak kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek elini rahatlatmayı hedefliyor.

4 FUTBOLCU GİDECEK

Takıma faydası olmayan Roco, Orkan Çınar, Lens ve Muhayer Oktay'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması gündemde. 4 futbolcunun bedelsiz olarak sözleşmelerinin feshi ya da kiralık gönderilmeleri planlanıyor.

Yıllık 2 milyon 850 bin TL kazanan Orkan Çınar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, oyuncuya takımdan ayrılması için bonservisini vermeyi teklif edecek.

Siyah-beyazlı ekibi en çok zorlayacak isim Lens olacak. 2 milyon 200 bin euro maaş alan Hollandalı futbolcunun sözleşmesi ise 2022 yılında sona erecek. Beşiktaş, satmak ya da kiralamak için Lens'le masaya oturup uzlaşı yolunu deneyecek.

Çebi yönetimi, ocak ayında Roco'yu da gönderecek. Yıllık 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoperle anlaşarak sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak aldığı ancak beklentileri karşılayamayan Muhayer Oktay da devre arasında ya kiralanacak ya da serbest bırakılacak. Muhayer, aylık 8 bin euro maaş alıyor.