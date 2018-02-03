Beşiktaş'ta gözler kupaya çevrildi

Kupanın çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü deplasmanda Ankara temsilcisiyle karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen idmana diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların, pas, 5'e 2 top kapma, kontrol pas ve minyatür kale maçla sürdürdükleri antrenmanı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladıkları aktarıldı