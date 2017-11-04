Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 sakat var

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaşacağı Göztepe'yi de mağlup ederek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

CANER'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta cezası süren Caner Erkin, Aytemiz Alanyaspor maçında olduğu gibi yarın da forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncuya, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilmişti.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Göztepe karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kart gören Dusko Tosic ve Gary Medel, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 12. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşecek.

SAKATLARIN SON DURUMU

Beşiktaş'ta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic, Tolgay Arslan ve Gökhan Gönül'ün tedavileri sürüyor. 4 futbolcu da bugünkü idmana katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların durumuna göre yarınki karşılaşmanın ilk 11'ini belirleyecek.

MUHTEMEL 11

Sakatlar yetişmezse Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde olacak: Fabri, Necip, Pepe, Mitrovic, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo