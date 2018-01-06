Beşiktaş'ta gündem Cenk'in yerine alınacak golcü

Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Cenk Tosun'u 27 milyon euroya Everton'a satan Beşiktaş'ta hedef, golcü futbolcunun yerini doldurmak.
Leicester City forması giyen İslam Slimani, Arsenalli Giroud ve eski golcü Demba Ba'yı listesine alan siyah-beyazlı yönetim ilk girişimlere başladı.
BAŞKAN İLK GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Beşiktaş'ın ilk hedefi Leicester City'de fazla forma şansı bulamayan İslam Slimani'yi kadroya katmak.
Bir süre önce Londra'ya giden Başkan Fikret Orman, İslam Slimani ve Giroud'nun kulüpleriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.
Orman'ın Cezayirli golcüyü ilk olarak sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği belirtildi.
DEMBA BA CEPTE
İslam Slimani'de bir sıkıntı çıkması durumunda Grioud'u almayı planlayan siyah-beyazlıların son golcü adayı Demba Ba.
Her fırsatta Beşiktaş'a geri dönmek istediğini söyleyen Senegalli golcüyü cepte tutan yönetim, diğer alternatiflerden bir sonuç alınamaması durumunda Ba'yla iletişime geçecek.