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Beşiktaş'ta gündem forvet transferi

Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Beşiktaş'ta listeye bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlı yönetim, Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'nın peşine düştü.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta gündem forvet transferi
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Hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın ligin ilk 2-3 haftasını kaçıracak olması, siyah-beyazlı yönetimi harekete geçirmişti.

LİSTEYE KODJİA DA EKLENDİ

Aboubakar, Babacar, Kamil Wilczek ve Borja ile temas halinde olan yönetim, son olarak Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'yı listesine aldı.

İdarecilerin, oyuncunun menajeri ve kulübüyle görülmelere başladığı öğrenildi.

Yeni sezonda giyilecek olan forma numaraları dağıtılırken, 9 numaranın sahibi henüz bulunmuyor.  Yönetimin, yeni gelecek olan forvete bu numarayı vermeyi planladığı belirtildi.

9 GOL 2 ASİST

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Kodjia'nın İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Golcü oyuncu geçen sezon Championship'te Aston Villa formasıyla 41 maça çıkarken 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

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