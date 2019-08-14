Beşiktaş'ta gündem forvet transferi

Hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın ligin ilk 2-3 haftasını kaçıracak olması, siyah-beyazlı yönetimi harekete geçirmişti.
LİSTEYE KODJİA DA EKLENDİ
Aboubakar, Babacar, Kamil Wilczek ve Borja ile temas halinde olan yönetim, son olarak Aston Villa forması giyen Jonathan Kodjia'yı listesine aldı.
İdarecilerin, oyuncunun menajeri ve kulübüyle görülmelere başladığı öğrenildi.
Yeni sezonda giyilecek olan forma numaraları dağıtılırken, 9 numaranın sahibi henüz bulunmuyor. Yönetimin, yeni gelecek olan forvete bu numarayı vermeyi planladığı belirtildi.
9 GOL 2 ASİST
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Kodjia'nın İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Golcü oyuncu geçen sezon Championship'te Aston Villa formasıyla 41 maça çıkarken 9 gol atıp 2 de asist yaptı.