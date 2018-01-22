Beşiktaş'ta gündem Vagner Love ve Eto'o

Cenk Tosun'un gidişi sonrası, takıma tecrübeli bir forvet kazandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, İngiltere'de Slimani, Giroud, Welbeck ve Sakho için yaptığı görüşmelerde yüksek rakam engeline takılınca, rotasını Türkiye'ye çevirmişti...

VAGNER LOVE ANLAŞILDI AMA KULÜBÜ BIRAKMIYOR

Siyah-beyazlılar, hedeflerindeki ilk isim olan Vagner Love'la prensip anlaşmasına vardı... Alanyaspor'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcünün, "Kulübümle anlaşırsanız seve seve Beşiktaş formasını giyerim" dediği öğrenildi.

Oyuncu ile anlaştıktan sonra Alanyaspor'la pazarlıklara başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, talep edilen 4 milyon euro bonservis bedelini, 2 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Cuma günü aramızda böyle bir konuşma geçti. Ancak biz tabii ki Vagner Love'ı vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" dedi.

Love'ın da Alanyaspor yönetiminden bonservisi için kolaylık talep ettiği gelen bilgiler arasında.

DİĞER ALTERNATİF ETO'O

Siyah-beyazlı yönetimin, Vagner Love'u transfer edememesi durumunda, Antalyaspor'la kopma noktasına gelen 37 yaşındaki Eto'o'yu 6 aylığına kadrosuna katacağı öğrenildi.