Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş'ta Güven Yalçın için Süper Lig formülü

Beşiktaş'ta yönetimin, gelecek sezon öncesinde Güven Yalçın'ı bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Beşiktaş'a geçen sezonun başında katılan Güven Yalçın, 22 Süper Lig maçında 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bu form grafiğiyle gelecek için güven veren 21 yaşındaki forvet, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı.

13 MAÇTA YALNIZCA 2 GOL ATABİLDİ 

Forma yarışında kendisini gösteremeyen ve Süper Lig'de 13 maçta kısıtlı süre alabilen Güven, 2 gol atmıştı.

Yönetimin, gelecek sezon öncesinde genç oyuncuyu, bir Süper Lig ekibine kiralamaya sıcak baktığı ve şimdiden kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM