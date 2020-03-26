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Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı

Beşiktaş'ta büyük bir düşüş yaşayan Güven Yalçın, gelecek sezon kiralık olarak başka takıma gönderilecek.

| Haber Merkezi
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Siyah-Beyazlılar'ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Leverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş'ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti.

BU SEZON YOKLARI OYNADI 

22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda...

13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun, yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.

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