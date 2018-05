Quaresma'nın şampiyonluk hesabı

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar, sonrasında maçın kaldığı dakikadan itibaren yeniden oynanması kararı ve G.Saray yenilgisiyle birlikte üst üste sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta tüm takım artık kalan 3 maça kilitledi.

G.Saray maçının ardından 2.5 gün dinlenme fırsatı bulan futbolcular dün akşam yapılan antrenmanla ligin kalan bölümünün startını verdi.

"BEŞİKTAŞ ASLA PES ETMEZ"

İzinden moralli döndükleri gözlenen futbolcular Quaresma önderliğinde bir toplantı yaptılar. Toplantıda şu değerlendirme yapıldı;

"Artık hem F.Bahçe hem de G.Saray derbisi geride kaldı. Sakatımız, eksiğimiz çok ancak inancımız yüksek. Biz işimizin zor olduğunu biliyoruz. İplerin artık elimizde olmadığının farkındayız. Ancak şu unutulmamalı ki Beşiktaş asla pes etmez. Hiçbir zaman da etmeyecektir. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız sürdüğü müddetçe mücadelemiz devam edecek.

"GEÇMİŞE BİR SÜNGER ÇEKELİM"

Ligde her an her şey olabilir. Şu 10 günlük süreç çok yıpratıcı geçti. Hak etmediğimiz ithamlarla karşı karşıya kaldık. Bu atmosferden etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geçmişe sünger çekme ve işimize odaklanma zamanı. Biz üzerimize düşeni yapalım ve maçlarımızı kazanalım. Sonrasında sabırla bekleyelim."