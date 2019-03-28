Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren siyah-beyazlılarda iki isim ön plana çıkmaya başladı.
EN GÜÇLÜ ADAY
Lider Başakşehir'le şampiyonluğa koşan Abdullah Avcı'nın listenin 1. sırasında olduğu öğrenildi.
55 yaşındaki teknik adamla ön görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını aldığı belirtildi.
Orman'ın, sezon biter bitmez Avcı ile görüşmesi bekleniyor.
İKİNCİ SIRADA TAYFUN KORKUT VAR
Listenin ikinci sırasında ise Tayfun Korkut var.
Son olarak Bundesliga'nın Stuttgart takımını çalıştıran genç teknik adam, bir süredir boşta.
Yönetimin, Avcı'dan beklediği yanıtı alamaması durumunda Korkut'la görüşeceği öğrenildi.