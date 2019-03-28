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Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı

Uzun süredir teknik direktör arayışı içinde olan siyah-beyazlı yönetimin, Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta hedef Abdullah Avcı
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Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren siyah-beyazlılarda iki isim ön plana çıkmaya başladı.

EN GÜÇLÜ ADAY

Lider Başakşehir'le şampiyonluğa koşan Abdullah Avcı'nın listenin 1. sırasında olduğu öğrenildi.

55 yaşındaki teknik adamla ön görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını aldığı belirtildi.

Orman'ın, sezon biter bitmez Avcı ile görüşmesi bekleniyor.

 

İKİNCİ SIRADA TAYFUN KORKUT VAR

Listenin ikinci sırasında ise Tayfun Korkut var.

Son olarak Bundesliga'nın Stuttgart takımını çalıştıran genç teknik adam, bir süredir boşta. 

Yönetimin, Avcı'dan beklediği yanıtı alamaması durumunda Korkut'la görüşeceği öğrenildi.

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