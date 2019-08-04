Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

1 Galatasaray Bakayoko'nun peşinde Orta sahaya bir transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, Chelseali Bakayoko'nun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren Fransız futbolcuya 2.8 milyon euro maaş önerilecek.

2 Beşiktaş'ta hedef Bolasie Kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Everton'ın kadroda düşünmediği Demokrotik Kongololu futbolcu Yannick Bolasie'yi gündemine aldı.

3 Everton, Cenk Tosun'u gönderiyor Cenk Tosun'la özel bir görüşme yapan Everton menajeri Marco Silva, "Ne ilk tercihimsin ne de ikinci. Seni kadroda düşünmüyorum" diyerek golcü futbolcuya kapıyı gösterdi.

4 Emre Mor ilk maçına çıktı Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, yaptığı driplinglerle taraftarlardan alkış topladı.

5 Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız forvet Radamel Falcao, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

6 Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı Lille ile her konuda anlaşan Yusuf Yazıcı, bir veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor'u yurt dışında temsil etmek istiyorum" dedi.

7 Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u yendi Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçında ağırladığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 2-1 mağlup etti.

8 Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk üç haftalık maç programı açıklandı. Sezonun açılışını son şampiyon Galatasaray yapacak.

9 Deniz Türüç sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç sağlık kontrolünden geçti. 26 yaşındaki futbolcu, yıllık 1.6 milyon euro kazanacak.