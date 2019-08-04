Beşiktaş'ta hedef Bolasie

Lens'in performansından menun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kanat bölgelerine transfer istedi.
35 yaşındaki Quaresma ve yeni transfer Boyd'la tüm sezonun götürülemeyeceğini belirten Avcı, Demokrotik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'nin alınmasını talep etti.
BOLASİE DE SICAK BAKIYOR
İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da ikinci devresini ise Anderlecht'te geçirmişti. Bolasie'nin Beşiktaş'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların, oyuncunun menajeri ve kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçla ayrıldığı gelen bilgiler arasında.
8 GOL 8 ASİST
Sol ve sağ kanatlarda forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, zaman zaman santrafor bölgesinde de oynayabilir.
Bolasie, geçen sezon 38 resmi maça çıkarken 8 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.