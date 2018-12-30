Beşiktaş'ta hedef Dusko Tosic

Bu sezon beklenilen perfermansı gösteremeyen siyah-beyazlı takım, birçok bölgede sorun yaşıyor. Bunların başında savunma bölgesi başta geliyor.

NECİP VE MEDEL ÇÖZÜM OLMADI

Beşiktaş teknik heyeti, Pepe'nin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından savunma bölgesinde Vida'nın yanında Necip Uysal ve Medel'e şans veriyor.

Ancak bu iki isimden de istenilen verimi alamayınca devre arası transfer döneminde yeni bir stoper alınması konusunda yönetime rapor verildi.

ÇİN EKİBİ TOSİC'İ KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Yönetimin ilk olarak düşündüğü isimse sezon başında Çin'e gönderilen Dusko Tosic var. Siyah-beyazlılar, Tosic için girişimlere başladı. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor.

SON KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK

Beşiktaş'a transferinin ardından Şenol Güneş yönetiminde kariyerinde büyük bir çıkış yaklayan Sırp savunmacı geri dönmeye olumlu bakıyor. Tarafların görüşmesi için Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.