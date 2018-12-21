Beşiktaş'ta hedef Emre Kılınç

Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu bütün hızıyla devam ediyor, sıradaki hedef Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç.

Henüz 19 yaşındaki Güven Yalçın’ın formayı kapmasından sonra 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün de takımın en etkili isimlerinden biri olması, yönetimin takip etmek istediği transfer politikasında daha kararlı olmasını sağladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Artık yetenekli yerli isimlere yönelen yönetimin listesindeki 1 numaralı isim Sivassporlu Emre Kılınç. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek.

EMRE GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakan genç yıldız için ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Beşiktaş şu anda bir adım önde olsa da, Fenerbahçe’nin yanı sıra Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Stuttgart takımları da Emre Kılınç ile ciddi olarak ilgileniyor.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

Onyekuru ve Ndiaye’yi Galatasaray’a getiren William D’Avila’nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç için Sivasspor’a 3 milyon avroluk teklif yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın ayrıca transferi gerçekleştirmek için Cyle Larin’i takasta kullanabileceği de gelen bilgiler arasında.

ROBİNHO NE DEMİŞTİ?

Daha önce Emre hakkında konuşan Robinho, "Türkiye'de çok kaliteli, iyi oyuncular var. Quaresma gibi, Babel gibi oyuncular var. En iyisi de Emre'miz var. Oğlum geçen bana 'bu Dybala'nın Türk versiyonu mu baba' diyor Emre için. Emre'yi çok seviyorum. Sivasspor ile belki sözleşmemi uzatabilirim. 3 sene daha futbol oynamak istiyorum" demişti.