Beşiktaş'ta hedef forvet transferi

Beşiktaş, hazırlık maçında sakatlanan Burak Yılmaz'ın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvet arayışlarına başladı.
İLK HEDEF ABOUBAKAR
Siyah-beyazlı yönetimin, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Vincent Aboubakar seçeneği üzerinde daha fazla durduğu öğrenildi.
Sağlık heyetinden kapsamlı bir rapor bekleyen yetkililer, bilgilerin olumlu olması halinde Porto kulübü ve Kamerunlu forvetle pazarlık masasına oturacak.
LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR
Mali kriterlere uyması halinde bu transferi bitirmek isteyen yönetim aksi durumda Kamil Wilczek (Brondby), Miguel Borja (Palmeiras), Babacar (Sassuolo) gibi alternatiflerden birini değerlendirecek.
Avcı'nın Aboubakar'ın ardından ikinci tercihinin ise Kamil Wilczek olduğu belirtildi.
Forvet transferini bu hafta bitirmeye kararlı olan Kartal, bayram tatilinde bile yoğun bir mesai harcayarak teknik heyetin talebini karşılamaya çalışacak.