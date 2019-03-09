Beşiktaş'ta hedef Niko Kovac

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışı içine giren Beşiktaş'ta her gün yeni bir aday ortaya çıkıyor.

Medyada Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek ve Samet Aybaba gibi efsanelerin isimleri geçse de Başkan Fikret Orman'ın yabancı bir hocayla çalışmak istediği öğrenildi.

B.MÜNİH'TEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Eintracht Frankfurt'ta elde ettiği başarılar sonrası Bayern Münih'in başına geçen Niko Kovac'ın Orman'ın ilk terciği olduğu belirtildi.

Bayern'de henüz beklentileri karşılayamayan Hırvat teknik adamın takımı ligde 2. sırada bulunuyor.

Alman devi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise Liverpool ile 0-0 berabere kalmıştı.

Hırvat teknik adamın Münih'teki geleceği kalan maçlarda alacağı sonuçlara bağlı. Eğer Bavyera ekibi Kovac ile yollarını ayırırsa Beşiktaş yönetimi hemen harekete geçecek.