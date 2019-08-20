Beşiktaş'ta hedef Steve Mounie

Süper Lig'de yeni sezona Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle kadroya golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme Beninli forvet Steve Mounie alındı.
11 GOL 5 ASİST
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İngiltere'de Huddersfield forması giyen 24 yaşındaki Steve Mounie'yi kiralamak için görüşmelere başladı.
Montpellier'den 2017 yılında 13 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer olan Mounie, İngiliz ekibinde 65 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
Bu sezon 2 maçta oynayan Beninli forvet, 20 dakika sahada kaldı.