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Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo

Vitor Hugo ve Martins İndi transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, Huddersfield forması giyen Terence Kongolo'nun peşine düştü.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sol stoper isteği, Beşiktaş'ın birinci gündemi.

Hazırlanan geniş listenin başına önce Vitor Hugo'yu ardından da Martins İndi'yi yazan ancak iki futbolcunun transferlerinden istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar, rotayı Huddersfield'ın stoperi Terence Kongolo'ya çevirdi.

F.Bahçe'nin ilgilendiği Zanka'nın takım arkadaşı olan 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için görüşmeler başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Huddersfield'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından 2. ligde oynamak istemediğini yönetime ileten 25 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Birçok talibi olan başarılı oyuncunun 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kongo asıllı Hollandalı geçen sezon 32 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.

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