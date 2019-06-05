Beşiktaş'ta hedef Umut Meraş

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi.

Adriano ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, sol bek bölgesine takviye yapmak için ilk girişimini gerçekleştirdi.

1.5 MİLYON EURO ARTI 1 FUTBOLCU

Kartal'ın, Bursaspor forması giyen milli oyuncu Umut Meraş için yeşil-beyazlılara '1.5 milyon euro artı bir futbolcu' teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bursa ekibinin ise bu transfer için 3 milyon euro talep ettiği belirtildi. Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.