Beşiktaş'ta indirimi kabul etmeyene yol göründü

Ekonomik açıdan zor günler geçirdiği bilinen Beşiktaş'ı, koronavirüs salgını daha da zor duruma soktu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluştan para alamamanın yanı sıra Kartal Yuvası ve tribün gelirlerini de yitiren siyah-beyazlı yönetim, oyunculara indirim önerisini kabul etmemeleri halinde takımdan ayrılabileceklerini iletti.

''KARŞILIKLI FESHEDEBİLİRİZ''

Maddi açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini futbolculara aktaran Beşiktaş Yönetimi, “Takımdan ayrılmak isteyen varsa karşılıklı sözleşme feshedebiliriz." ifadelerini kullandı.

''FIFA'YA ŞİKAYET ETMEK İSTEYEN DE EDEBİLİR''

Alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet etmek isteyenlerin de bunu yapabileceğini belirten yöneticilerin, "Alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etmek isteyen varsa da gidebilir. Çünkü yapacak bir şey yok. Göreve gelirken ne olursa olsun sizlere yalan söylemeyeceğimizi bildirmiştik. Tablo bu, karar sizin.” şeklinde konuştukları öğrenildi.