Beşiktaş'ta Kagawa belirsizliği

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk maçında attığı 2 golle siyah-beyazlı takımdaki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı.

Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in kafasındaki 11'e bir türlü giremeyen Japon futbolcu, genellikle sonradan oyuna dahil oldu.

Az süre almasına rağmen 12 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapan tecrübeli futbolcunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı Beşiktaş'taki en merak edilen konulardan biri.

SPONSORLARA BAĞLI

Alınan bilgiye göre yönetim, Japonya'dan ciddi bir sponsor desteği bulunması halinde Kagawa'yı bonservisiyle birlikte renklerine bağlayacak. Aksi halde ise Japon oyuncuyla sezon sonunda büyük ihtimalle yollar ayrılacak.