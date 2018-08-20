Beşiktaş'ta kaleye son aday Karius

Fabri'nin ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

KLOPP TRANSFER İZİN VERDİ

İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Loris Karius'u istiyor. Klopp, Alman file bekçisinin takımdan ayrılmasına izin verdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde; Beşiktaş'ın Liverpool'a kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

İtalya'da transfer penceresinin kapanmış olması sebebiyle Karius'un Beşiktaş'a transfer ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Alisson transferiyle birlikte formayı kaptıran Karius'un satılması halinde Simon Mignolet'in ikinci kaleci olarak takımda tutulacağı vurgulandı.

Liverpool ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisi, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi ve 16 maçta kalesini gole kapadı.

FİNALDE BÜYÜK HATALAR YAPMIŞTI

Hatırlayacağınız gibi geçen sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde hatalı goller yiyen Alman kaleci, takımının kupayı kaybetmesinde önemli rol oynamıştı.