Beşiktaş'ta kanat oyuncuları sınıfta kaldı

Beşiktaş, yaptığı kanat transferleriyle Quaresma'nın boşluğunu dolduramadı.

Siyah-beyazlılar sezon başında Portekizli oyuncuyu Fikret Orman'la yaşadığı sorun nedeniyle Kasımpaşa'ya göndermişti.

QUARESMA 2 GOL 9 ASİST YAPMIŞTI

Quaresma'nın takımdan ayrılmasının gönderilmesinden sonra bu bölgeye takviyeler yapan Kartal, sezon başında Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby'yi transfer etmiş, Lens'le de yola devam demişti.

Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında beklentilerin çok uzağında kalan bu dört ismin skora katkısı da oldukça sınırlı kaldı.

Geçen yılın aynı döneminde Ricardo Quaresma tek başına 2 gol, 9 asist yapıp, toplam 11 gole katkı verirken, Beşiktaş'ın yeni kanat dörtlüsü ise toplamda 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayabildi.

36 yaşındaki oyuncu tek başına yaptığı 11 gollük katkının gerisinde kalan dörtlünün istatistikleri şu şekilde:

N'Koudou: 2 gol

Lens: 1 gol, 2 asist

Diaby: 2 gol, 1 asist

Boyd: Gol ve asist yok.