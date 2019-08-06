Beşiktaş'ta Karius da sakatlandı

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiğini ve deneyimli kalecinin tedavisine başlandığını duyurdu.
Alman kalecinin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Ayrıntılar gelecek...