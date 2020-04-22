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Beşiktaş'ta Karius dönemi sona eriyor

Beşiktaş ile Karius arasındaki ipler, artık kopma noktasına geldi. Kulübü FIFA'ya şikayet eden Alman kaleciyle, yolların ayrılacağı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Karius dönemi sona eriyor
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Beşiktaş'ın 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Loris Karius'un, Türkiye macerası sona eriyor...

Çıktığı 67 maçta tam 95 gol yiyen Alman kaleci, alacaklarının ödenmesi ve sözleşmesinin feshedilmesi için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

OYNAMADIĞI MAÇLARIN PARASINI DA İSTEDİ

Koronavirüs nedeniyle nisan ayında oynanmayan maçların da parasını isteyen 26 yaşındaki file bekçisi, yönetimin sabrını iyice taşırdı.

YOLLAR HER AN AYRILABİLİR

Karius'a lig başlasa bile forma şansı vermeyecek olan yönetimin, kısa süre içerisinde Alman eldivenle yollarını ayırması bekleniyor.

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