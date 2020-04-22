1 Erol Bulut: Yaşın hiçbir önemi yok Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, büyük takım çalıştırmak için genç olduğu yönündeki eleştirileri yanıtladı. Bulut, "Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı?" dedi.

2 Ali Koç, danışma kurulu kuracak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımın 2 sezon üst üste yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle yeni bir karar aldı. Koç, yeni sezon için bir danışma kurulu (bilim kurulu) oluşturacak.

3 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, bu zor günlerde maaşını düşürme kararı alan Fernando Muslera'nın sözleşmesini, 2023 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor.

4 Beşiktaş'ta Karius dönemi sona eriyor Beşiktaş ile Karius arasındaki ipler, artık kopma noktasına geldi. Kulübü FIFA'ya şikayet eden Alman kaleciyle, yolların ayrılacağı öğrenildi.

5 UEFA kararını bildirdi: Ligler tamamlanacak UEFA, üye ülkelerle yapılan toplantıda, yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

6 Anderlecht, Babel'i transfer etmek istiyor Galatasaray'ın ardından Ajax'ta da beklentileri karşılayamayan Ryan Babel'e, Belçika'dan talip çıktı. Anderlecht Kulübü, Hollandalı futbolcudan bonservis sorununu çözmesini istiyor.

7 Beşiktaş, idmanlara devam ediyor Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinde sürdüren Beşiktaş, dün ilk kez sahaya inmişti. Çalışmalarını gruplar halinde sürdüren siyah-beyazlılarda, bugün antrenmana 7 isim katıldı.

8 Bağış kampanyası için toplam 34 milyon TL toplandı Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Toplam 34 milyon lira toplanırken, bu paranın 20 milyon lirası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

9 Eskişehirsporlu Kaan Öztürk vefat etti Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.