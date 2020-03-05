Beşiktaş'ta Karius'a Belçika'dan talip var

Beşiktaş'ın, Liverpool’dan kiraladığı ama istediği katkıyı alamadığı Loris Karius’a, Belçika’dan teklif var.

LİVERPOOL DA TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek ve Liverpool’a dönecek olan Loris Karius’a, Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

Liverpool da kadroda düşünmediği Karius’un, Anderlecht’e transferine sıcak bakıyor.

SERGEN HOCA DA 'GİDECEK' DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından Loris Karius ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

47 yaşındaki teknik adam, Alman kalecinin kiralık olduğunu ve bonservisinin alınmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius, bu sezon siyah-beyazlı formayı 30 maçta giydi.

23 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan Loris Karius, bu maçlarda kalesinde 45 gol gördü.