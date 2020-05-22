Beşiktaş'ta kiralık gidenler geri dönüyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi askıya alınmıştı.

Kimi ligler salgının kontrol altına alınması üzerine devam etme kararı alırken; kimi ligler ise tescil kararı aldıklarını açıklamışlardı. Sezonu sona erdiren ligler arasında bulunan Belçika, Fransa ve Hollanda'da kiralık olarak top koşturan Beşiktaşlı futbolcular da böylece Kartal'a geri dönüyor.

OĞUZHAN, ÇALIŞMALARINA İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Devre arası transfer döneminde takımın başına gelen Sergen Yalçın'ın tüm ısrarlarına karşın değişikliğin kendisine iyi gelebileceğini savunan Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak gönderilmişti.

2012 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda'da liglerin sona ermesi üzerine siyah-beyazlılara geri dönerek antrenmanlarına İstanbul'da devam edecek.

MİRİN GERİ DÖNDÜ

Kartal'ın, Fransız ekibi Toulouse'a bu sezon sonuna kadar kiraladığı 28 yaşındaki Fransız futbolcunun ekibi, koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından küme düştü.

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Mirin, böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönmüş oldu. 28 yaşındaki savunmacının, Kartal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LARİN DE TAKIMA KATILACAK

2019'da siyah-beyazlılara katılan Kanadalı golcü Cyle Larin, bekleneni veremeyince Zulte Waregem ekibine kiralanmıştı.

Belçika ekibinde 33 maçta forma giyen Kanadalı golcü; takımına 9 gol, 11 asistlik katkıda bulundu. Belçika'da koronavirüs nedeniyle liglerin sona erdirilmesi üzerine ise Larin, Oğuzhan Özyakup ve Mirin gibi Kartal'a geri dönmüş oldu.

SERGEN HOCA OĞUZHAN'I İSTİYOR

Öte yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Oğuzhan'ın takımda kalmasını istediği bilinirken; diğer iki ismin geleceği ise belirsizliğini korumayı sürdüyor.