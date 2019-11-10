Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Müthiş çekişmeye sahne olan mücadeleye bir pozisyon damgasını vurdu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı Abdoulaye Diaby, yaşanan ikili mücadelede Denizlisporlu Sackey'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.)
VAR'DA KARAR DEĞİŞMEDİ
Bu müdahale sonrasında müsabakanın hakemi Özgür Yankaya, sarı kartına başvurdu.
Pozisyonu VAR odasıyla da görüşen Yankaya, kararını değiştirmedi.
(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.)
TARAFTARLAR HAKEME BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Bu karar üzerine, hem Dolmabahçe'de hem de sosyal medyada takımlarını destekleyen siyah - beyazlı taraftarlar, hakem Özgür Yankaya'ya büyük tepki gösterdi.
(Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.)