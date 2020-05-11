Beşiktaş'ta koronavirüs endişesi

Liglerin 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanması üzerine futbolcularını ve kulüp personelini testten geçiren Beşiktaş'ta, bir futbolcu ve bir personelin test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından futbolcuların endişeleri de arttı.

ATİBA TÜM TAKIMI ARKASINA ALDI

Özellikle astım hastası olduğu bilinen ve maçlara da özel bir ilaç kullanarak çıkan Atiba Hutchinson'un idmana çıkmak istemediği öğrenilirken; tüm takımın da Kanadalı oyuncuyu desteklediği ve hemfikir olduğu belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TEMASA GEÇECEK

Yarın yeniden tüm takımı teste sokacak olan siyah-beyazlılar, ardından Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçecek.

Bakanlıktan konuyla ilgili tavsiyeler almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi'nin, tüm takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde karantinaya almayı düşündüğü de belirtildi. Karantina seçeneğinin olmaması halinde ise siyah-beyazlılar sıklıkla takıma test yapacak.